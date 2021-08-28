Demet Akalın'dan 'iktidara yakınsın' diyen takipçisine: Ben de yanıldım!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Intagram'dan kendisine 'iktidara yakınsın' diye mesaj atan takipçisine verdiği "Ben de yanıldım... Hayat..." mesajıyla sosyal medyada gündem yarattı.
Sosyal medyada son dönemde yaptığı aktif paylaşımlarla, özellikle de yangın sürecinde topladığı yardım ve bağışlarla ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmasıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, son olarak, bir takipçisinin kendisine DM (Direct Message/Direkt Mesaj) üzerinden yazdığı bir mesaja verdiği yanıtla konuşuluyor.
Takipçisinin "İktidarla olan yakınlığın yüzünden hep tepki alıyorsun" mesajına "Benim iktidarım dün elbisesi bile kalmayan o yaşlı teyzem... Ben de yanıldım.. Hayat..." diye yanıt verince, takipçisi bunu 'caps' haline getirip paylaştı. Instagram'da 'Sevim Koş Kavga' ismini kullanan hesap, "Sizce ben Demo'ya (Demet Akalın'a) 'İktidarla olan yakınlığın yüzünden hep tepkiler alıyorsun' dediğim için, o da 'Ben de yanıldım... Hayat...' demiş midir" notuyla, Demet Akalın'ın mesajının ekran görüntüsünü paylaştı.
Demet Akalın geçtiğimiz aylarda, sosyal medya hesabı üzerinden pandemi kapsamında sahne ve müzik yasaklarına verdiği tepkileri paylaşım olarak dile getirdiğinde, özellikle Twitter'dan 'Erdoğan ile yakın olduğu' ve konu kendisini ilgilendiren meselelere gelince ses çıkardığı yönünde eleştiriler almıştı.
Akalın'ın mesajında konu ettiği 'yaşlı teyze' , Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve ardından Türkiye'nin pek çok noktasında ormanları saran yangında evini kaybederek, sokakta bir günger yatak üzerinde uyuyan yaşlı kadın...