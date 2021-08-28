Demet Akalın'dan 'iktidara yakınsın' diyen takipçisine: Ben de yanıldım!

Takipçisinin "İktidarla olan yakınlığın yüzünden hep tepki alıyorsun" mesajına "Benim iktidarım dün elbisesi bile kalmayan o yaşlı teyzem... Ben de yanıldım.. Hayat..." diye yanıt verince, takipçisi bunu 'caps' haline getirip paylaştı. Instagram'da 'Sevim Koş Kavga' ismini kullanan hesap, "Sizce ben Demo'ya (Demet Akalın'a) 'İktidarla olan yakınlığın yüzünden hep tepkiler alıyorsun' dediğim için, o da 'Ben de yanıldım... Hayat...' demiş midir" notuyla, Demet Akalın'ın mesajının ekran görüntüsünü paylaştı.