Demet Akalın'dan gırtlak kanseri olan şarkıcı Tüdanya'ya destek

‘Seni Sevmeyen Ölsün’ şarkısıyla bir döneme damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybetti. Demet Akalın, Tüdanya'nın şarkıları ile büyüdüğünü ve ona maddi ve manevi olarak destek olmak istediğini söylemişti.