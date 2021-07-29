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Demet Akalın'dan gırtlak kanseri olan şarkıcı Tüdanya'ya destek

Demet Akalın'dan gırtlak kanseri olan şarkıcı Tüdanya'ya destek

Gırtlak kanseri olan ve sesini kaybeden Tüdanya'ya ilk destek ünlü popçu Demet Akalın'dan geldi.

Demet Akalın'dan gırtlak kanseri olan şarkıcı Tüdanya'ya destek

‘Seni Sevmeyen Ölsün’ şarkısıyla bir döneme damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybetti. Demet Akalın, Tüdanya'nın şarkıları ile büyüdüğünü ve ona maddi ve manevi olarak destek olmak istediğini söylemişti. 

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Demet Akalın'dan gırtlak kanseri olan şarkıcı Tüdanya'ya destek

Tüdanya'ya ulaşan Demet Akalın'ın, usta sanatçıya maddi olarak yardımda bulunduğu öğrenildi.

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Demet Akalın'dan gırtlak kanseri olan şarkıcı Tüdanya'ya destek

2020 yılında kalp krizi geçiren Tüdanya, bir süredir kanser ile mücadele ediyor.

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Demet Akalın'dan gırtlak kanseri olan şarkıcı Tüdanya'ya destek

Konu ile ilgili açıklama yapan Onur Akay şu ifadelere yer verdi:

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