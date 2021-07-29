Demet Akalın'dan gırtlak kanseri olan şarkıcı Tüdanya'ya destek
Gırtlak kanseri olan ve sesini kaybeden Tüdanya'ya ilk destek ünlü popçu Demet Akalın'dan geldi.
‘Seni Sevmeyen Ölsün’ şarkısıyla bir döneme damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybetti. Demet Akalın, Tüdanya'nın şarkıları ile büyüdüğünü ve ona maddi ve manevi olarak destek olmak istediğini söylemişti.
114
Tüdanya'ya ulaşan Demet Akalın'ın, usta sanatçıya maddi olarak yardımda bulunduğu öğrenildi.
214
2020 yılında kalp krizi geçiren Tüdanya, bir süredir kanser ile mücadele ediyor.
314
Konu ile ilgili açıklama yapan Onur Akay şu ifadelere yer verdi:
414