Demet Akalın'dan 'Gelinim Mutfakta'yı ti'ye alanlara cevap: 4. dalga geldiğinde evde izlersin...
KANAL D Gelinim Mufakta'nın yeni sunucusu Demet Akalın, kendisini eleştiren takipçisine çok konuşulacak bir mesaj gönderdi. Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ı adeta çılgına çevirdi.
Seda Sayan'ın sunuculuğunu Fatih Ürek'ten devraldığı Gelinim Mutfak'ta programının yeni sunucusu Demet Akalın oldu. Akalın, sözleşmeye imza attığı dakikaları da sosyal medya hesabından paylaştı. Bir takipçisinin, yeni programı hakkındaki, "Bir popstar niye yemek programı sunar" yorumuna sinirlenen Akalın, "Allah'a şükür kıskanılacak yerin tam da ortasında oturuyorum. Eylül'de 4. dalga gelip eve kapanınca göreceğim sizi. Bol bol izleyin!" yanıtını verdi.
Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı programın final yapmasının ardından, kanalın Seda Sayan'la anlaştığı haberleri nedeniyle Sayan'la kavga eden ve uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın, Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfak'ta programının yeni sunucusu oldu. Akalın, Kanal D'de yayınlanan programının müjdesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcının haberi paylaşmasından sonra sosyal medyada çok fazla yorum alan ünlü isim gelen yorumları da yanıtsız bırakmadı. 'Gelinim Mutfakta' programının yeni sunucusu olan Demet Akalın "Bir popstar niye yemek programı sunar" eleştirisine şu yanıtı verdi:
"Eylül'de 4. dalga gelip eve kapanınca göreceğim sizi"
"Allah'a şükür kıskanılacak yerin tam da ortasında oturuyorum. Eylül'de 4. dalga gelip eve kapanınca göreceğim sizi. Bol bol izleyin!"