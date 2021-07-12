Demet Akalın'dan 'Gelinim Mutfakta'yı ti'ye alanlara cevap: 4. dalga geldiğinde evde izlersin...

Seda Sayan'ın sunuculuğunu Fatih Ürek'ten devraldığı Gelinim Mutfak'ta programının yeni sunucusu Demet Akalın oldu. Akalın, sözleşmeye imza attığı dakikaları da sosyal medya hesabından paylaştı. Bir takipçisinin, yeni programı hakkındaki, "Bir popstar niye yemek programı sunar" yorumuna sinirlenen Akalın, "Allah'a şükür kıskanılacak yerin tam da ortasında oturuyorum. Eylül'de 4. dalga gelip eve kapanınca göreceğim sizi. Bol bol izleyin!" yanıtını verdi.