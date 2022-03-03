Demet Akalın'dan dünyaca ünlü influencer Leonie Hanne'a olay cinsel organ yorumu
Demet Akalın, dünyaca ünlü moda influencer'ı Leonie Hanne'ın paylaştığı fotorğafa öyle bir yorum yaptı ki... Cinsel organın ı kastederek çok sert çıkışan Demet Akalın resmen ağzını bozdu!
Moda influencerlarından Leonie Hanne iddialı tarzıyla gündeme geliyor. Demet Akalın tarafından takip edilen Hanne yine cesur bir paylaşım yapınca ünlü şarkıcının hışmına uğradı. Demet Akalın, önce paylaşımın altına 'unfollow' yazdı sonra gelen yorumlara yanıt verirken ağzını bozdu.
Moda influencerı Leonie Hanne Instagram'ı pozlarıyla sallıyor.
Dev moda markalarının peşinde koştuğu Hanne iddialı kombinleriyle dikkat çekiyor.
Milano Moda Haftası'na da damga vuran İngiliz asıllı Alman influencer Leonie Hanne, yaptığı bu kombinle Demet Akalın'ı kızdırdı.