Demet Akalın'dan Doğa Koleji açıklaması! Öğretmenlerin maaşını ben ödeyeceğim
Kızı Hira'yla bir alışveriş merkezinde görüntülenen Demet Akalın, Doğa Koleji'nin öğretmenlerine maaş ödeyememesiyle alakalı "Öğretmenlerin parasını ben ödeyeceğim" dedi.
Son bir yıldır büyük ekonomik kriz içinde olan Doğa Koleji bünyesinde çalışan öğretmenler 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesi ile dersi bıraktı. Satışı gündemde olan Doğa Koleji'nde kızı okuyan şarkıcı Demet Akalın ise yaşanan sıkıntılara sessiz kalamadı.
"Öğretmenlerin parasını ben ödeyeceğim"
Ünlü şarkıcı Demet Akalın önceki gün kızı Hira ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Akalın, satışı gündemde olan Doğa Koleji hakkında da konuştu.
Kızı Doğa Koleji'nde okuyan Akalın, yaşanan sıkıntılara isyan ederek "Hira, hasta olduğu için okula gitmedi. Eğitim devam ediyor ama can sıkıcı bir durum.
-Öğretmenler maaşlarını 3 aydır alamıyorlarmış. Biz 1-2 arkadaşımla aşağıdaki odayı sınıf yapacağız. Öğretmenin parasını ben ödeyeceğim. Valla ciddi ciddi düşünüyorum artık" dedi.