Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olay sözler: Büyük başın büyük derdi oluyor
İSTANBUL Yeditepe Konseri'nde sahne alan şarkıcı Demet Akalın, "Geçinemiyorum" sözlerine açıklık getirdi. Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ise bakın neler söyledi.
Şarkıcı Demet Akalın, Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuştu ve açıklamalarıyla oldukça dikkat çekti. İşte Akalın'ın o açıklamaları:
"Tabii ki sanatçıları da düşünecek Cumhurbaşkanı, biz de halktan gelen insanlarız. Bizle birlikte iş yapamayan, garsonu, valesi, işletmecisi vs, birçok insan var. Bir tek biz ekmek yemiyoruz ki.''
''Kimsenin beklemediği bir durumdu, 'Ben geçinemiyorum' dediğimde insanlar püskürdü. 'Nasıl geçinemez, büyük paralar kazanıyor' diye. Büyük başın, derdi büyük oluyor"
Kazancını önce Mehmetçikle, sonra hasta bebek ve çocuklarla paylaştığını söyleyen Akalın, şöyle devam etti:
"Ben kaç aileye bakıyorum. Ev kredisi ödüyorum. Ev kredim olmasa, şahaneyim. Bir tane kartım geçen ay bin 500 lira geldi. Kız arkadaşlarıma dedim ki; 'O İstinyepark'ın önünden geçilmese bu kartlarla idare ediliyormuş.''
''Ben küçük bir yerden geliyorum ve babam deniz subayıydı. Baba parasıyla büyümedim. Kabul, sanatçılar olarak güzel paralar kazanıyoruz. Ama o linç edenlere sormak isterim, ceplerinden bir 5 lira Mehmetçiğe ya da bir sosyal yardım kuruluşuna destek oluyorlar mı! Geçen sene 250 bin lira bağışladım, helali hoş olsun.''