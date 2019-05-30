Demet Akalın'dan Berna Laçin'in pedofili kitap yorumuna müstehcen yanıt

Demet Akalın'dan Berna Laçin'in pedofili kitap yorumuna müstehcen yanıt

Demet Akalın, Berna Laçin'in Ayşe Kulin'in pedofili sözler içeren kitabını gülerek eleştirmesine ateş püskürürken ''Spermleri ağzından boşalttığı yerleri anlat belki güler ona da!" yorumunda bulundu.

Demet Akalın'dan Berna Laçin'in pedofili kitap yorumuna müstehcen yanıt - Sayfa 1

Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan pedofili dolu satırlardan sonra ünlü yazar Elif Şafak'ın Mahrem isimli kitabı da gündeme geldi. Daha önce Mahrem'in favori kitabı olduğunu söyleyen Berna Laçin, eleştirilerin hedefi olunca yaptığı açıklamayla iyice tepki topladı. Laçin'e bir tepki de Demet Akalın ve gazeteci Turgay Demir'den geldi.

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Demet Akalın'dan Berna Laçin'in pedofili kitap yorumuna müstehcen yanıt - Sayfa 2

''Ha buradan tutturacaksınız öyle mi?'': Berna Laçin, dün Twitter hesabından Ayşe Kulin'in kitabı hakkında şu ifadeleri kullandı; "Pusuda kısılmış bekleyip de dur şimdi bir açığını bulalım da saldıralım kafası işlemez! Tutturamazsınız! Neymiş, daha önce ödüllü bir romanı beğendiğimi söylemişim de orada da çocuğa taciz-tecavüz varmış! Ha buradan tutturacaksınız öyle mi? Yine de #herşeyçokgüzelolacak. 

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Demet Akalın'dan Berna Laçin'in pedofili kitap yorumuna müstehcen yanıt - Sayfa 3

''Ama cehaletin de bir sınırı olsun ya'': Çocuk istismarını bir film ya da kitapta anlatmak pedofili değildir, buna özendirmek, bunu normal olarak yansıtmak pedofilidir. O zaman hiç tecavüzü filan konu alan film olmasın! Ama cehaletin de bir sınırı olsun ya bunları mı konuşacağız oturup Twitter'da..." 

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Demet Akalın'dan Berna Laçin'in pedofili kitap yorumuna müstehcen yanıt - Sayfa 4

''Lütfen bir doktora görünün'': Gazeteci ve yazar Turgay Demir de Berna Laçin'e şu yanıtı verdi : "Yani bir anne, bebeğini bacaklarında sallarken, Ayşe Kulin'in yazdığı gibi tahrik olabilir! Öyle mi? Bu mudur!? Lütfen bir doktora görünün." 

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