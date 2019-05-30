Demet Akalın'dan Berna Laçin'in pedofili kitap yorumuna müstehcen yanıt

''Ama cehaletin de bir sınırı olsun ya'': Çocuk istismarını bir film ya da kitapta anlatmak pedofili değildir, buna özendirmek, bunu normal olarak yansıtmak pedofilidir. O zaman hiç tecavüzü filan konu alan film olmasın! Ama cehaletin de bir sınırı olsun ya bunları mı konuşacağız oturup Twitter'da..."