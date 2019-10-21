Demet Akalın'dan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e olay cevap: Hanımını sustursun

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan olaylarından biri olan kavgada Demet Akalın, çok kırgın olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz gün gittiği bir mekanın çıkışında görüntülenen Akalın ayrıca, "Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder, rezil de..." diyerek hala sinirli olduğunu da gösterdi.