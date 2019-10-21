Demet Akalın'dan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e olay cevap: Hanımını sustursun
Hediye edilen bir kol saati nedeniyle neredeyse saç baş kavgaya tutuşacak olan Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin ikilisi, olayı büyütmeye devam ediyor.
Berkay'ın yeni doğan kızı için Kuran-ı Kerim okutan ve Özlem Ada Şahin'e de ünlü bir markanın pahalı bir saatini hediye eden Demet Akalın, o saatin satılacağını duyunca küplere binmiş ve kavganın fitili ateşlenmişti.
Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan olaylarından biri olan kavgada Demet Akalın, çok kırgın olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz gün gittiği bir mekanın çıkışında görüntülenen Akalın ayrıca, "Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder, rezil de..." diyerek hala sinirli olduğunu da gösterdi.
Peki ne olmuştu?
Geçtiğimiz aylarda Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin yeniden anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Demet Akalın da bu mutlu günlerinde Berkay'ın yeni doğan kızı için Kuran-ı Kerim okutmuştu, eşine de Rolex bir marka kol saati hediye etmişti.