Demet Akalın'dan 'Afgan mülteci' tepkisi... Twitter'dan isyan etti!

"Sen sıkıysa şuradan bir İtalya’ya gitmeye çalış..."

Akalın bir sonraki paylaşımında da, “Van’dan geliyorlarmış kaçak ama ona bile 2 bin dolar ödüyorlarmış! Sen sıkıysa şuradan bir İtalya’ya gitmeye çalış ya da Yunan’a abow” ifadesini kullandı.