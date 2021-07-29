Demet Akalın'dan 'Afgan mülteci' tepkisi... Twitter'dan isyan etti!
'Afgan mülteci' polemiğinde bir çıkış da ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, kişisel Twitter hesabından isyan etti: "3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş, 200 binden fazlada şu an Türkiye’deymiş! Ne yapacağız valla merak ediyorum."
Mülteci polemiğinde, cemiyet hayatının en bilindik isimlerinden Arzu Sabancı'nın ardından bir tepki de ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Türkiye'nin 4 milyon Suriyeli'nin ardından 6,5 milyon Afgan mültecinin göç etmesi durumu ile karşı karşıya kalmasıyla son günlerde basına yansıyan tartışmalara şarkıcı Demet Akalın da katıldı.
Afgan’ların Türkiye’ye göç etmeye başladığı görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından gündeme gelen tartışmalara Akalın da dahil oldu.
"Ne yapacağız valla merak ediyorum”
Demet Akalın kişisel Twitter hesabından, “Radyoda duydum şu an 3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş… 200 binden fazlada şuan Türkiye’deymiş! Ne yapacağız valla merak ediyorum” diye yazdı.
"Sen sıkıysa şuradan bir İtalya’ya gitmeye çalış..."
Akalın bir sonraki paylaşımında da, “Van’dan geliyorlarmış kaçak ama ona bile 2 bin dolar ödüyorlarmış! Sen sıkıysa şuradan bir İtalya’ya gitmeye çalış ya da Yunan’a abow” ifadesini kullandı.