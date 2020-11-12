Demet Akalın'a sahte personel tacizi! Soluğu anında savcılıkta aldı
Demet Akalın, kendini site yönetimi çalışanı olarak tanıtıp gece geç saatlerde defalarca arayan kişiden şikayetçi oldu.
Demet Akalın, akşam vakti kendisini ısrarla arayarak huzurunu bozan şahsı savcılığa ihbar etti. Akalın, telefon numarasını ele geçiren şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi.
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Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Akalın'ı arayan ve kendisini oturduğu sitenin çalışanı olarak tanıtan şahıs, 'Covid-19 nedeniyle sitede ortak alanları kullanmaması gerektiğini' söyleyerek telefonu kapattı.
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Saatin ilerlemiş olması nedeniyle böyle bir telefon gelmesine şaşıran Akalın, site yönetimiyle iletişime geçtiğinde ise söz konusu telefon numarasını kullanan kişinin, çalışan olmadığını ve sitenin böyle bir karar almadığını öğrendi.
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Akalın, kendisini arayan şahısla iletişime geçmek istedi, fakat aramalarına ve mesajına dönüş olmadı.
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