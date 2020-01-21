Demet Akalın'a Pınar Aylin 'isimsiz manken' dedi İzzet Yıldızhan 'hain' damgası vurdu
Demet Akalın'ın seneler önce albüm yapmasının engelleyen kişinin Pınar Aylin olduğu ortaya çıktı. Aylin iddialara cevap verirken İzzet Yıldızhan Akalın'a 'hain' dedi, ortalık fena karıştı.
Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Sema Aydemir'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Seneler önce yaşanan bir olayı anlatan Akalın'ın itirafı ortalığı karıştırdı. Akalın, ünlü bir ismin kendisine albüm çıkartırken engel olduğunu yıllar sonra da gelip selam verdiğini anlattı.
Sema Aydemir'e samimi açıklamalarda bulunan Demet Akalın, Aydemir'in "Sizi engellemek isteyenler oldu mu?" sorusu üzerine ilk kez açıklıyorum diyerek bir anısını anlattı. Yıllar öncesini hatırlatan Akalın, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:
O kızcağız bana albüm yaptırmamış: "Mankenlik yaparken bana albüm yapacaklardı. Stüdyoya falan girdik ve tam gidip anlaşma yapacağız o zamanda yeni bir kadın vardı şimdilerde piyasada yok. Ben de onu tanıyorum beni görünce 'Senin burada ne işin var?' dedi. Ben de bana albüm yapacaklar falan dedim. Sonra gelip bana bu anlaşmaları avukatlara göstermemiz lazım dedi. Sonradan öğrendim mi o kızcağız bana albüm yaptırmamış.''
Herkes kuyu kazıyor: "Yıllar sonra Okan'la uçaktayken bu kız geldi ve 'Ne haber Demet'ciğim' diye sordu. Etme bulma dünyası tabi. Ben isim vermedim. İnsan hırslarına yenik düşüp birçok şey yapıyor. Beyinlerimiz güzellikle yıkandı. Bu yüzden aklıma kötülük yapmak gelmiyor. Bir sanatçı diğerinin adını duyunca ‘O varsa ben gelmem’ diyor. İnsanın ekmeğiyle oynamak doğru değil. Sanat camiasında herkes birbirinin kuyusunu kazıyor."