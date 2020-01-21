Demet Akalın'a Pınar Aylin 'isimsiz manken' dedi İzzet Yıldızhan 'hain' damgası vurdu

O kızcağız bana albüm yaptırmamış: "Mankenlik yaparken bana albüm yapacaklardı. Stüdyoya falan girdik ve tam gidip anlaşma yapacağız o zamanda yeni bir kadın vardı şimdilerde piyasada yok. Ben de onu tanıyorum beni görünce 'Senin burada ne işin var?' dedi. Ben de bana albüm yapacaklar falan dedim. Sonra gelip bana bu anlaşmaları avukatlara göstermemiz lazım dedi. Sonradan öğrendim mi o kızcağız bana albüm yaptırmamış.''