Demet Akalın yine yaptı yapacağını karantina altında kebap partisi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' kuralını çiğnemiş olan Demet Akalın, bir yaptığı ile herkesi yine şoke etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de de hızla yayılmaya devam ederken tedbirler giderek artıyor. Sosyal izolasyon kapsamında birçok kişi kendisini eve kapadı. Demet Akalın da kendisini eve kapatan ünlü isimlerden biriydi ki geçtiğimiz hafta Bebek'te 3-5 tur atarken görüntülenmiş ve herkesi şaşırtmıştı.
Kızı Hira ve eşi Okan Kurt ile ev karantinasına kaldığı yerden devam eden Akalın, bir anda yeni yaptığıyla yine herkesi şoke etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya devam eden Akalın, bu kez bir ocakbaşı sahibi ve birkaç çalışanını eve davet etti.
Instagram'da 9 milyon takipçisi bulunan ve yediği içtiği her şeyi hesabından takipçileriyle paylaşan Demet Akalın, kebap partisini de Instagram'dan yayımladı.
Zaman zaman sosyal medya hesabından 'Evde kal' çağrısı yapan Demet Akalın'ın evde kebap partisi vermesi herkesin tepkisini çekti.