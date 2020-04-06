Demet Akalın yine yaptı yapacağını karantina altında kebap partisi

Kızı Hira ve eşi Okan Kurt ile ev karantinasına kaldığı yerden devam eden Akalın, bir anda yeni yaptığıyla yine herkesi şoke etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya devam eden Akalın, bu kez bir ocakbaşı sahibi ve birkaç çalışanını eve davet etti.