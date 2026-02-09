Demet Akalın ve Sefo arasında soğuk rüzgarlar! "Paramı ver"

Demet Akalın ile Sefo'nun büyük ses getiren ortak çalışması "Yerinde Dur" müzik listelerini sallarken, Akalın'ın bir etkinlikte dile getirdiği "Bir de paramızı alabilseydik Sefo'dan… Çok cimri! Ben ne bileyim bu kadar patlayacağını" sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.