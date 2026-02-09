Demet Akalın ve Sefo arasında soğuk rüzgarlar! "Paramı ver"
Pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın bu yaza Sefo ile yaptığı şarkı ile damga vurdu. Sevilen rapçi hakkında ortaya attığı iddialar ile eleştiri alan Demet Akalın'a Sefo'dan yanıt gecikmedi.
Demet Akalın ile Sefo'nun büyük ses getiren ortak çalışması "Yerinde Dur" müzik listelerini sallarken, Akalın'ın bir etkinlikte dile getirdiği "Bir de paramızı alabilseydik Sefo'dan… Çok cimri! Ben ne bileyim bu kadar patlayacağını" sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
Bu çıkışa Sefo'dan yanıt gecikmezken; ikili arasındaki karşılıklı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Demet Akalın, Sefo'dan parasını alamadığını iddia etti.
Sefo, sosyal medyada Demet Akalın'ın iddialarına 'böyle anlaştık' diyerek yanıt verdi.
Demet Akalın, sosyal medyada Sefo'dan para istemediğini ve bunun bir espri olduğunu belirtti.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile rapçi Sefo'nun ortak çalışması 'Yerinde Dur' müzikseverlerin beğenisini kazanmış ve adeta piyasayı sallamıştı. Akalın da daha önce yaptığı açıklamalarda Sefo'ya teşekkür etmiş ve 'eski pırlanta günlerini' geri getirdiğini belirtmişti.