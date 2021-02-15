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Demet Akalın ve Okan Kurt Uludağ tatilinde bakın nasıl korona olmuş isyan etmişti

Demet Akalın ve Okan Kurt'un koronavirüse yakalanmasındaki gerçek ortaya çıktı. Uludağ tatili başlarını yaktı.

Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını yakın arkadaşları Alişan duyurdu. Star TV'de Alişan'la beraber program yapan Akalın da temaslı olduğu için programa çıkamadı.

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Pazartesi günü ekranlara geri döneceğini söyleyen Akalın'dan kötü haber geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Akalın, Okan Kurt'un ardından kendisinin de testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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 Akalın paylaşımında "Dünkü Kovid-19 testim pozitif çıktı. İyiyim ve hafif atlatıyorum galiba" dedi.

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Ünlü çiftin koronavirüse yakalanmasının nedeni arkadaşları çıktı. 

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