Demet Akalın ve Okan Kurt 14. yılını kutluyor! "Seni seviyorum minik"
|
Ünlü popçu Demet Akalın, çalkantılı aşk yaşadığı eşi Okan Kurt ile evliliklerinin 14. yılını kutladı. Sosyal medyada duygu dolu bir paylaşım yapan çift sevenlerinden tam not aldı.
Ünlü pop yıldızı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile evliliklerinin 14. yılını kutlamak için sosyal medyada duygu dolu bir paylaşım yaptı.
18
Çift, bu özel günde romantik anlar yaşayıp pasta keserek kutlama yaptı.
28
Türk pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın, uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüğü eşi Okan Kurt ile 14. evlilik yıl dönümünü Instagram’da paylaştığı özel bir gönderiyle kutladı.
38
Akalın, paylaşımına "14 yıl bitti vay be! Seni seviyorum minik..." sözlerini ekleyerek duygularını takipçileriyle paylaştı.
48