Demet Akalın ve Deniz Seki dostluğu canlı yayında bitti aralarına şarkıcı Çağla girdi

Star TV'de yayımlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programının 20 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümüne Çağla konuk oldu. 33 yaşındaki popçunun programa katılması, Demet Akalın ve Deniz Seki arkadaşlığının bitmesine neden oldu.