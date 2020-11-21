Demet Akalın ve Deniz Seki dostluğu canlı yayında bitti aralarına şarkıcı Çağla girdi
Demet Akalın, geçen günlerde Deniz Seki'yle kavga eden şarkıcı Çağla'yı programına davet edince ortalık karıştı.
Star TV'de yayımlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programının 20 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümüne Çağla konuk oldu. 33 yaşındaki popçunun programa katılması, Demet Akalın ve Deniz Seki arkadaşlığının bitmesine neden oldu.
Çağla, 'İbo Show'da Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını seslendiren Deniz Seki'nin detone olmasını eleştirmişti. Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması büyümüş ve ikili, sosyal medya üzerinden tartışma yaşamıştı.
Deniz Seki, bu olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın'ın programında Çağla'yı görünce adeta küplere bindi. Akalın ve Alişan'a tepki gösteren Seki, ikiliyi sosyal medyada engelledi.
Ünlü şarkıcı, Çağla'yı programına konuk alan Demet Akalın'a, "Senin dostluğun bu kadar mı?" diyerek sert çıktı. Bu sözlere Demet Akalın'dan canlı yayından cevap geldi. Sinirlerine hakim olamayan 48 yaşındaki şarkıcı, eski defterleri açtı.