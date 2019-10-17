Demet Akalın ve Alişan'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları herkesi şok etti

Demet Akalın ve Alişan'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları herkesi şok etti
Sosyal medya hesabı Instagram'ın 'tbt' akımına uyan Demet Akalın ve Alişan takipçilerini yıllar önceki halleriyle şaşırttı.
6 Yıl aradan sonra Alişan ve Buse Varol'un evliliğinin ardından doğan Burak bebek sayesinde barışan Demet Akalın ve Alişan sosyal medyada yıllar önceki fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini ufak bir şok geçirdiler.
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İlk olarak Instagram'ın 'tbt' akımına uyarak paylaşım yapan Demet Akalın, ''Tbt dediğin böyle olur'' notu ile 2005 yılında Alişan ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
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İkilinin eski halleri ile şimdiki halleri arasındaki değişim ise takipçilerini şaşırttı.
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Demet Akalın'ın o zamanki fiziğine dikkat çeken Lerzan Mutlu ise Akalın'ın fotoğraflarına ''Senin kilo 25 herhalde'' diyerek yorum yaptı.
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