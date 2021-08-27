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Demet Akalın taksicilere çattı 'Uber' istedi 'Yolcu beğenmiyorsunuz!'

Demet Akalın taksicilere çattı 'Uber' istedi 'Yolcu beğenmiyorsunuz!'

İSTANBUL'daki taksi sorununa ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'tan sonra şarkıcı ve sunucu Demet Akalın'dan da bir isyan geldi. Akalın, üst üste gelen taksi dair şikayetlerine bir yenisini daha ekleyerek paylaşım yaptı.

Demet Akalın taksicilere çattı 'Uber' istedi 'Yolcu beğenmiyorsunuz!'

Sosyal medyayı aktif kullanarak, toplumsal olaylara ve gündeme dair sık sık paylaşım yapmasıyla tanınan şarkıcı Demet Akalın, bu kez İstanbul'un  taksi sorununa değinen bir paylaşım yaptı.  Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda taksicilere tepki gösterdi. 

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Demet Akalın taksicilere çattı 'Uber' istedi 'Yolcu beğenmiyorsunuz!'

Akalın, paylaşımında taksicilere tepki göstererek, 'Uber geri gelsin' çağrısı yaptı ve şöyle dedi:

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Demet Akalın taksicilere çattı 'Uber' istedi 'Yolcu beğenmiyorsunuz!'

"Güzel taksici abilerim, uberler var diye kıyamet kopardınız! Şimdi bana yazar mısın diye çok ‘DM’ geliyor. Ne oluyor, niye yolcu beğenmiyorsunuz?" 

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Demet Akalın taksicilere çattı 'Uber' istedi 'Yolcu beğenmiyorsunuz!'

Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. 

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