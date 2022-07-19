Demet Akalın Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'na kafayı fena halde taktı! Söylediği şey 'pes' dedirtti
Demet Akalın, Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğundan sonra Acun Ilıcalı'ya öfke püskürmüştü. Bölükbaşı'na iyice kafayı takan Demet Akalın, sosyal medya hesabından yazdığı o sözlerle gündemin altını üstüne getirdi. ''Sevgili koynundan kalkanı...''
Survivor All Star'da gösterdiği performans ve sevenlerinin desteğiyle final bölümünde daha Adem Kılıççı'dan daha fazsa SMS oyu alan Nisa Bölükbaşı'nın Ogeday Girişken ile aralarındaki aşk, bütün sezon boyunca çok konuşulmuştu. Şampiyonluktan sonra da sosyal medyada herkesin dilinde olan Bölükbaşı, bu kez de Survivor Nagihan'ın büyük destekçisi olan Demet Akalın'ın dilinde... Akalın'ın sosyal medyada söylediği sözler ortalığı karıştıracak cinsten...
Survivor Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasını her fırsatta eleştiren ve Nagihan'ı evinde ağırlayarak "gönüllerin şampiyonu" diyen Demet Akalın bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.
Survivor Nisa fanı olan bir takipçi Akalın'a "Siz anca genç bir kızı çekememezlik yapın" yazınca ünlü şarkıcı bakın ne dedi...
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve Survivor yorumlarıyla son dönemde dikkat çeken Demet Akalın son olarak Nagihan Karadere'yi yazlığında ağırlamıştı.