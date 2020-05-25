Demet Akalın Survivor Anlat Bakalım'a davet edilmedi! Acun Ilıcalı'ya resti çekti

Ünlü popçu Demet Akalın, Habertürk'te dün akşam Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, "Kendi açımdan söyleyeyim; ben çok masraf ediyormuşum, onu öğrendim. Gerekli, gereksiz acayip harcamalar yapıyormuşum. Kendimi kısıtlayacağım çünkü o artık beyine yerleşti. Hiçbirimizin aklına böyle bir şey olacağı gelmezdi.