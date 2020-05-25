Demet Akalın Survivor Anlat Bakalım'a davet edilmedi! Acun Ilıcalı'ya resti çekti
Sıkı bir Survivor takipçisi olan şarkıcı Demet Akalın, bayram özel programına davet edilmediği için Survivor izlememe kararı aldı.
TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2020'de dün akşam yayımlanan bayram özel programında Anlat Bakalım yarışmasına Türkiye'den birçok ünlü katıldı. Ezgi Mola, Hadise, Murat Boz, Enis Arıkan ve Bülent Serttaş'ın olduğu ünlü isimler yarışmacılarla partner olarak Anlat Bakalım oyununu oynadı.
Survivor hayranı olduğu bilinen ünlü şarkıcı Demet Akalın, Survivor'ın bayram özel çekimlerine davet edilmediği için Acun Ilıcalı'ya resti çekti. Özellikle karantina sürecinde ailesiyle birlikte Survivor'ın her bölümünü kaçırmadan izleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, yarışmaya davet edilen ünlü isimlerin arasında yer almadı.
"Daha da seyretmem": Anlat Bakalım oyununa davet edilmeyen Akalın, Instagram hesabından kendi haberini paylaşan sayfaya "Daha da seyretmem" yorumunda bulundu.
Ünlü popçu Demet Akalın, Habertürk'te dün akşam Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, "Kendi açımdan söyleyeyim; ben çok masraf ediyormuşum, onu öğrendim. Gerekli, gereksiz acayip harcamalar yapıyormuşum. Kendimi kısıtlayacağım çünkü o artık beyine yerleşti. Hiçbirimizin aklına böyle bir şey olacağı gelmezdi.