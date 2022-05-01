Demet Akalın Suriyeli sığınmacıları kovdu! 'Af çıktı bu kadar misafirlik yeter!'
Demet Akalın yine Suriyeli sığınmacıları hedef aldı. Her fırsatta sığınmacıların ülkeden kovulması için paylaşımlar yapan Demet Akalın bu kez de Beşar Esad'ın ülkesinde genel af ilan etmesini fırsat bildi.
Suriyeli sığınmacılar konusundaki tartışma son dönemde giderek artarken, özellikle belli kesimler ve siyasiler, sığınmacı karşıtı eylemlerine hız verdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın terör ve siyasi suçlar dahil olmak üzere 30 Nisan 2022 itibariyle genel af ilan etmesi, Türkiye'deki sığınmacı karşıtları için fırsat oldu. O fırsattan yararlananlardan biri de Demet Akalın oldu.
Esad'ın af kararı sonrasında şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Genel af haberini alıntılayan Akalın, "Hepiniz dönün artık evinize. Biz kendimize yetemiyoruz. Yeter bu kadar misafirlik yeter" dedi.
Demet Akalın daha önce de Suriyeli sığınmacıların gönderilmesine yönelik paylaşımlar yapmıştı. İşte o paylaşımlar: