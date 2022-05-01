Demet Akalın Suriyeli sığınmacıları kovdu! 'Af çıktı bu kadar misafirlik yeter!'

Suriyeli sığınmacılar konusundaki tartışma son dönemde giderek artarken, özellikle belli kesimler ve siyasiler, sığınmacı karşıtı eylemlerine hız verdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın terör ve siyasi suçlar dahil olmak üzere 30 Nisan 2022 itibariyle genel af ilan etmesi, Türkiye'deki sığınmacı karşıtları için fırsat oldu. O fırsattan yararlananlardan biri de Demet Akalın oldu.