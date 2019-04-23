Demet Akalın siyasi ideolojisini açıkladı!

Asker, benim kafamda hep kutsal bir yerdedir. Ülkem için ne gerekirse yaparım. Milliyetçi de bir insanım. Ülkemi çok seviyorum. Türkiye'nin geleceği için karamsar olanlar bazen soruyor bana 'İkinci bir planın var mı?' diye. Yok. Ne başka bir ülkenin vatandaşı olmak, ne de yurt dışında ev almak gibi bir planım var.