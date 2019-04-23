Demet Akalın siyasi ideolojisini açıkladı!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, verdiği bir röportajda siyasi ideolojisini açıkladı. Asker kızı olduğunu söyleyen Akalın, 'Ülkem için ne gerekirse yaparım' açıklamasında bulundu.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, "Devletimizin, polisimizin ve askerimizin arkasında duruyorum" derken, "Asker, benim kafamda hep kutsal bir yerdedir. Ülkem için ne gerekirse yaparım. Milliyetçi de bir insanım. Ülkemi çok seviyorum" diye belirtti. Akalın ayrıca, "Ben çok inançlıyım. Bu yüzden kızımı da öyle yetiştiriyorum" dedi.
Miliiyetçi olduğunu ifade eden Akalın, başka bir ülkede yaşamak istemediğini belirterek, açıklamalarına devam etti: ''Ben de birçok sanatçı arkadaşım gibi devletimizin, polisimizin ve askerimizin arkasında duruyorum. Asker kızıyım ben. Babamı küçük yaşta kaybedince bana onun hakkında anlatılanlardan çok etkilendim.
Asker, benim kafamda hep kutsal bir yerdedir. Ülkem için ne gerekirse yaparım. Milliyetçi de bir insanım. Ülkemi çok seviyorum. Türkiye'nin geleceği için karamsar olanlar bazen soruyor bana 'İkinci bir planın var mı?' diye. Yok. Ne başka bir ülkenin vatandaşı olmak, ne de yurt dışında ev almak gibi bir planım var.
Yurt dışına gidince bir haftadan fazla kalamıyorum, İstanbul'a dönmek istiyorum hemen. Çocuğumu da burada okutacağım. Şimdi özelde ama bulunduğum sitede devlet okulu olsa oraya göndereceğim. Normal bir hayatı olmasını istiyorum.