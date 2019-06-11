Demet Akalın siyasete mi atılıyor açıklaması sosyal medyayı salladı

Demet Akalın siyasete mi atılıyor açıklaması sosyal medyayı salladı

Paylaşımlarıyla ve giydiği ilginç kıyafetlerle sürekli gündem olmayı başaran ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın, siyasete girmeyi düşündüğünü söyledi.

Demet Akalın siyasete mi atılıyor açıklaması sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Son olarak İzlanda'da Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine fırça uzatarak saygısızca bir harekete imza atan kişiye "Fırçalı sarı p.ç bulundu mu?" diyerek tepkisini gösteren Demet Akalın, verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akalın, son dönemde yaşanan çocuk cinayetleri ve istismar olayları nedeniyle siyasete yeşil ışık yaktı.

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Demet Akalın siyasete mi atılıyor açıklaması sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Son albümü ‘Ateş’le müzik listelerinin üst sıralarında yer almayı başaran Demet Akalın, Pop Bizde dergisine verdiği röportajda, "Hazır taze taze sinirler tepemdeyken, artık bu kadar bebek katliamından, tecavüzlerden, tacizlerden sonra inan düşünüyorum ciddi ciddi siyasete girmeyi!" şeklinde konuştu.

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Demet Akalın siyasete mi atılıyor açıklaması sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Tek star Tarkan: Konuşmasının devamında Türkiye’deki tek dünya starının Tarkan olduğunu söyleyen Akalın, “Genç şarkıcılar boş hayaller kurmasınlar. Pasaporttan geçerken bile bir Tarkan’ı, bir Galatasaray’ı soruyorlar” dedi.

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Demet Akalın siyasete mi atılıyor açıklaması sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Giydiği kıyafetlerle de sürekli eleştiri konusu olan Demet Akalın, “Türkiye’de moda ikonu olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, şu şekilde yanıt verdi; 

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