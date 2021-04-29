Demet Akalın Sıla İrem Derici Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı
Spotify tarafından güncellenen liste İrem Derici, Sıla, Hadise ve Demet Akalın'ı hüsrana uğrattı.
Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Demet Akalın, İrem Derici listeye girmeyi başaramadı. Hadise ve Sıla'ya fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi.
İşte en çok dinlenen şarkılar...
131
30 - Perdenin Ardındakiler - Yarınlar Var
231
29 - Kubilay Karça - Üzerime Kalır
331
28 - Tuğçe Kandemir, Eypio - Seni Öptüğüm Sokak
431