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Demet Akalın Sıla İrem Derici Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Demet Akalın Sıla İrem Derici Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Spotify tarafından güncellenen liste İrem Derici, Sıla, Hadise ve Demet Akalın'ı hüsrana uğrattı.

Demet Akalın Sıla İrem Derici Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Demet Akalın, İrem Derici listeye girmeyi başaramadı. Hadise ve Sıla'ya fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi. 

İşte en çok dinlenen şarkılar...

131
Demet Akalın Sıla İrem Derici Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

30 - Perdenin Ardındakiler - Yarınlar Var

231
Demet Akalın Sıla İrem Derici Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

29 - Kubilay Karça - Üzerime Kalır

331
Demet Akalın Sıla İrem Derici Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

28 - Tuğçe Kandemir, Eypio - Seni Öptüğüm Sokak

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