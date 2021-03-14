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Demet Akalın Sıla İrem Derici Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Spotify tarafından güncellenen liste İrem Derici, Sıla, Hadise ve Demet Akalın'ı hüsrana uğrattı.

Demet Akalın Sıla İrem Derici Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Demet Akalın listeye girmeyi başaramadı. İrem Derici, Hadise ve Sıla'ya fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi. 

İşte en çok dinlenen şarkılar...

136
Demet Akalın Sıla İrem Derici Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

35 - Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden

236
Demet Akalın Sıla İrem Derici Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

34 - Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader

336
Demet Akalın Sıla İrem Derici Hadise hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

33 - Sakiler - Dünyadan Uzak

436