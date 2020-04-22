Demet Akalın Şeyma Subaşı'na 'Burnunun b.kunu yerdin' diyerek isyan etti
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün sevgilisi Guido Senia ile karantinada bir gün videosunu YouTube'a yükledi. O videoda İtalyan yemeği hakkında söyledikleri ise Demet Akalın'ı çok kızdırdı.
Koronavirüs salgını sebebiyle Şeyma Subaşı ve Guido Senia zaruri olmadıkça evden dışarı çıkmıyor. Bu sebeple Subaşı, YouTube videolarını da evde çekmeye başladı. Zaman zaman sevgilisi Guido'yu da videolarına katan Subaşı, son videosunda ise ''Guido Senia ile karantinada Bir Gün'' videosu paylaştı.
Şeyma Subaşı, son paylaştığı videosunda yemek yedikleri bir anda ise yine çok tartışılacak açıklamalara imza attı. Yemek kültürlerinin karşılaştırıldığı bir yayın yapan Subaşı, İtalyan mutfağını öve öve bitiremedi.
"Geleneksel Türk yemeğiniz nedir?" sorusuna Şeyma Subaşı, "Patlıcan. Kebap demiyorum çünkü kebap İsrail'de de var" cevabını veren Subaşı; İtalyan mutfağının, dünyanın en iyisi olduğu dile getirdi.
Subaşı, "İtalyan mutfağı asla kıyaslanamaz. En iyi ürünlere sahip" şeklinde konuştu.