Demet Akalın Şeyma Subaşı'na 'Burnunun b.kunu yerdin' diyerek isyan etti

Koronavirüs salgını sebebiyle Şeyma Subaşı ve Guido Senia zaruri olmadıkça evden dışarı çıkmıyor. Bu sebeple Subaşı, YouTube videolarını da evde çekmeye başladı. Zaman zaman sevgilisi Guido'yu da videolarına katan Subaşı, son videosunda ise ''Guido Senia ile karantinada Bir Gün'' videosu paylaştı.