Demet Akalın seneler sonra itiraf etti! 'Benim albüm çıkarmamı engelledi'
Demet Akalın, Sema Aydemir'in YouTube'da yayınlanan programında ilk albümünü çıkartacağı esnada bir ünlü şarkıcının kendisine engel olduğunu anlattı. Bu kişinin Pınar Aylin olduğu iddia edildi.
Demet Akalın, eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'in YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Acı Gerçekler isimli programına konuk oldu. Seneler önce yaşanan bir olayı anlatan Akalın'ın itirafı ortalığı karıştırdı. Akalın, ünlü bir ismin kendisine albüm çıkartırken engel olduğunu yıllar sonra da gelip selam verdiğini anlattı.
Sema Aydemir'e samimi açıklamalarda bulunan Demet Akalın, Aydemir'in "Sizi engellemek isteyenler oldu mu?" sorusu üzerine ilk kez açıklıyorum diyerek bir anısını anlattı. Yıllar öncesini hatırlatan Akalın, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:
"Mankenlik yaparken bana albüm yapacaklardı. Stüdyoya falan girdik ve tam gidip anlaşma yapacağız o zamanda yeni bir kadın vardı şimdilerde piyasada yok. Ben de onu tanıyorum beni görünce 'Senin burada ne işin var?' dedi. Ben de bana albüm yapacaklar falan dedim. Sonra gelip bana bu anlaşmaları avukatlara göstermemiz lazım dedi. Sonradan öğrendim mi o kızcağız bana albüm yaptırmamış.''
"Yıllar sonra Okan'la uçaktayken bu kız geldi ve 'Ne haber Demet'ciğim' diye sordu. Etme bulma dünyası tabi."