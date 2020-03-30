Demet Akalın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi: 'Kızım her gece ağlıyor'
Demet Akalın, kızı Mira için Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundu. Akalın, Koca'nın müjdeli haber vermesini istedi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de de hızla yayılan koronavirüs yüzünden birçok kişi evlerine kapandı. Ünlü isimler de sevenlerinden uzak kalmamak için sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. Eve kapanan ünlülerden Demet Akalın da paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son olarak ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrısıyla konuşuldu. Sosyal medyada dönen birçok asılsız haber hakkında açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, E-devlette koronavirüs nedeniyle sadece İstanbul'da 20 kişinin hayatını kaybettiği görülürken, Bakan Koca aynı gün için ölü sayısı tüm Türkiye için 16 olarak açıkladı.
Fahrettin Koca da gece yarısı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Demet Akalın, Bakan Fahrettin Koca'nın bu açıklaması ardından kendisine inancının tam olduğunu söyleyerek müjdeli haber beklediğini şu sözlerle dile getirdi: