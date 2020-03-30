Demet Akalın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi: 'Kızım her gece ağlıyor'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son olarak ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrısıyla konuşuldu. Sosyal medyada dönen birçok asılsız haber hakkında açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, E-devlette koronavirüs nedeniyle sadece İstanbul'da 20 kişinin hayatını kaybettiği görülürken, Bakan Koca aynı gün için ölü sayısı tüm Türkiye için 16 olarak açıkladı.