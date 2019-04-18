Demet Akalın paylaştı Tarkan hayranları paniğe kapıldı

Lösemili çocuklarla Tarkan'ın görüşmesine vesile olduğu anlaşılan Demet Akalın, "Tarkan'a bir şey olmadı. Deliler neler yazıyor. Bir hasta kızımızı aradı sadece bu" açıklamasında bulunarak Tarkan hayranlarına rahat bir nefes aldırdı.