Demet Akalın 'özel durumum vardı' diyen THK Kayyumu Cenap Aşçı'yı bombaladı!
MANAVGAT ve Bodrum yangınlarının peşi sıra devam eden yangınlarla ilgili sosyal medyada tepki her saniye büyüyor. Yangınların ilk başladığı anda düğünde olduğu için ulaşılamayan THK Kayyumu Cenap Aşçı ise eleştirilerin hedefindeki bir numaralı isim haline geldi. Şarkıcı Demet Akalın, Aşçı'ya çok sert bir paylaşımla seslendi.
TÜRKİYE'nin dört bir yanında çıkan, Antalya Manavgat ile başlayıp Ege'de Bodrum-Milas, Marmaris, Didim, Kütahya ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde patlak veren yangınlara ilişkin bilgi edinmek için ulaşılmaya çalışılan THK Kayyumu Cenap Aşçı'nın 2Özel durumum vardı. Düğündeydim' açıklaması sosyal medyada yerden yere vuruluyor. THK Başkanı Cenap Aşçı, CNN Türk'e bağlanıp "Arayanlar hakkını helal etsin" diyerek kendini savunmasının ardından sosyal medyada adeta linç ediliyor. Ünlüler camiasından Aşçı'ya tepki veren isimlerin başında ise Demet Akalın geliyor.
Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları sürerken, THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın sözleri büyük tepki çekti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün THK'yı aradığını fakat hiçbir yöneticiye ulaşılamadığını açıklaması üzerine Aşçı, CNN Türk canlı yayına bağlandı. Düğüne gittiğini açıklayan Aşçı, "Arayanlar hakkını helal etsin" dedi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında, Türkiye'yi saran orman yangınlarına ilişkin tepkisinin hedefine Cenap Aşçı'yı koydu.
Demet Akalın: Bizim de özel bir durumumuz var. İstifa!
TEMA vakfının başlattığı fidan bağışı kampanyasını ve diğer bağış isteklerini eleştiren Akalın, "Sabahtan beri yanıyor ülke. Bizim de özel bir durumumuz var. İstifa! İstifa! Yazık günah bize ya" ifadeleriyle adeta öfke kustu.