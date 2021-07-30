Demet Akalın 'özel durumum vardı' diyen THK Kayyumu Cenap Aşçı'yı bombaladı!

Demet Akalın: Bizim de özel bir durumumuz var. İstifa!

TEMA vakfının başlattığı fidan bağışı kampanyasını ve diğer bağış isteklerini eleştiren Akalın, "Sabahtan beri yanıyor ülke. Bizim de özel bir durumumuz var. İstifa! İstifa! Yazık günah bize ya" ifadeleriyle adeta öfke kustu.