Demet Akalın oruç açıklamasıyla çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Ünlü popçu Demet Akalın, dün Twitter'da yaptığı oruç açıklamasıyla gündeme oturdu. Ramazan ayında olduklarını ve oruç tutanlara saygılı olunması gerektiğini söyleyen Akalın'a takipçilerinden tepkiler yağdı.
Sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlarıyla gündem olan şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımıyla yine gündem oldu. Akalın, yaptığı paylaşımında, oruçlu olduğunu belirterek, canlı yayında su içenlerin, oruç tutan insanlara saygı göstermesi gerektiğini belirtti.
Akalın, söylediği "Ramazan ya, tutmasan da saygı" yorumunda bulununca, bir anda sosyal medyada ortalık karıştı. Bir takipçisiyle sert atışan ünlü şarkıcı kısa sürede TT listesine girdi ve günün en çok konuşulanı arasına girdi.
Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısının, ''Senin oruç tutman kimseye sorumluluk yüklemez. Su da içer yemek de yer. İnsanlar açlıktan intihar ederken sen çocuğuna minibüs satın alan insansın. Duyarlıymış gibi yapma komik oluyorsun.'' sözleri ses getirirken, Akalın'dan yanıt gecikmedi.
Demet Akalın takipçisine, "Sen iyi okumamışın! İçebilir ama ben başkasının canlı yayındayken konuk oluyosa içilmez bu görgü kuralı deil tabiki inanç... konuyu minibüse getirmen senin komikliğin!" cevabıyla yanıt verdi.