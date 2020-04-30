Demet Akalın oruç açıklamasıyla çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlarıyla gündem olan şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımıyla yine gündem oldu. Akalın, yaptığı paylaşımında, oruçlu olduğunu belirterek, canlı yayında su içenlerin, oruç tutan insanlara saygı göstermesi gerektiğini belirtti.