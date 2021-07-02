Demet Akalın önce Kenan Doğulu konserinde sonra Survivor yarışmacılarıyla eğlendi!

Demet Akalın Survivor şampiyonu İsmail Balaban ve diğer yarışmacılarla kutlama yaptı! İzmir'in ünlü tatil mekanı Alaçatı’da bulunan Demet Akalın, 1 Temmuz'da saat yasaklarının kaldırılmasıyla önce Kenan Doğulu konserini izledi ardından Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı ve yarışmanın şampiyonu İsmail Balaban ile Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan’ın da yer aldığı diğer yarışmacılarla gerçekleşen bir kutlamada adeta vur patlasın çal oynasın eğlendi. Demet yasakların acısını sabaha kadar eğlenceyle çıkardı.