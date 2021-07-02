Demet Akalın önce Kenan Doğulu konserinde sonra Survivor yarışmacılarıyla eğlendi!
Hem iş hem tatil için Alaçatı’da bulunan Demet Akalın, Kenan Doğulu konserini izledikten sonra Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı ve yarışmanın şampiyonu İsmail Balaban ile Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan’ın da yer aldığı diğer yarışmacılarla gerçekleşen bir kutlamada bir araya geldi.
Demet Akalın Survivor şampiyonu İsmail Balaban ve diğer yarışmacılarla kutlama yaptı! İzmir'in ünlü tatil mekanı Alaçatı’da bulunan Demet Akalın, 1 Temmuz'da saat yasaklarının kaldırılmasıyla önce Kenan Doğulu konserini izledi ardından Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı ve yarışmanın şampiyonu İsmail Balaban ile Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan’ın da yer aldığı diğer yarışmacılarla gerçekleşen bir kutlamada adeta vur patlasın çal oynasın eğlendi. Demet yasakların acısını sabaha kadar eğlenceyle çıkardı.
Alaçatı'daki Kenan Doğulu konserini "Abi şükür" notuyla paylaşan Akalın, uzun süren saat sınırlamalarının acısını çıkardı.
Uzun süren sahne yasaklarının ardından ünlüler kendini Kenan Doğulu'nun eğlenceli konserine attı.
Demet Akalın Kenan Doğulu'nun sahnesini izlemeye gelen arkadaşlarıyla sık sık Instagram hesabında hikaye paylaşımı yaptı.