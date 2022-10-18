Demet Akalın, Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı: Tartışmalara son noktayı koydu!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Kimi zaman attığı tweetlerle kimi zaman da yaptığı açıklamalarla adından sıklıkla söz ettiren Akalın, kızının babası Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaşarak çok tartışılan o konuya son noktayı koydu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerin başında gelen ve yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam eden ünlü şarkıcı Demet Akalın son paylaşımıyla "Hira kime benziyor?" tartışmasına son noktayı koydu.
Şarkıcı Demet Akalın, 2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile nikâh masasına oturmuştu. 2014'te kızları Hira'yı kucaklarına alan ünlü çift, anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.
2018'de tek celsede boşanan Kurt ve Akalın, ilişkilerine ikinci şans vererek, yeniden bir araya gelmişti. Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ünlü ikili, zaman zaman sosyal medyadan aile pozlarını da paylaşıyor.
Özel hayatından kesitleri sosyal medya hesabında yayınlayan Demet Akalın hayranlarının 'kızınız size çok benziyor', 'Hira annesinin kopyası' yorumlarını bitirecek bir paylaşıma imza attı.