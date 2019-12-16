Demet Akalın-Okan Kurt'la bitti dediği Masterchef'e katıldı! Alişan ve eşiyle yarıştı

Suna Aydın geçtiğimiz haftalarda yarışmadan sürpriz bir şekilde elenmişti. Ekibe sonradan katılan Kıvanç tarafından elenen Suna, gözyaşları ile veda etmişti. Demet Akalın ise onun vedası üzerine twit atıp şunları yazmıştı:

-"Lahmacun bile yapamayan potadan çıkan Kıvanç… Sağol Masterchef bizim için bitti. By By"