Demet Akalın-Okan Kurt'la bitti dediği Masterchef'e katıldı! Alişan ve eşiyle yarıştı
Masterchef Türkiye'nin son bölümüne Demet Akalın - Okan Kurt çiftiyle, Alişan- Buse Varol çifti arasındaki yarış damga vuracak. Demet Akalın, Suna Aydın elenince 'Masterchef bitmiştir' twiti atmıştı. Demet Akalın yarışmaya Suna modeli saçlarıyla katıldı.
Masterchef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde 'ünlü' sürprizi var. Alişan ve eşi Buse Varol, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'a karşı kıyasıya bir yarışa girecek. Ünlü çiftler şeflerin istediği menüyü zamanında yetiştirmek için ter dökecek. Alişan mutfaktaki beceriksizliğini eşi Buse Varol ile telafi etmeye çalışırken, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt 'omlet' şovu yapacak.
Masterchef Türkiye yarışmacıları arasında Suna Aydın'ın fanatiği olan Demet Akalın, yarışmaya saçlarını onun gibi toplatarak katıldı. 'Ben Suna ekolünden geliyorum' diyen Demet Akalın, yarışmacı elendiğinde sosyal medya üzerinden verdiği tepkiyle hatırlanıyor.
Suna Aydın geçtiğimiz haftalarda yarışmadan sürpriz bir şekilde elenmişti. Ekibe sonradan katılan Kıvanç tarafından elenen Suna, gözyaşları ile veda etmişti. Demet Akalın ise onun vedası üzerine twit atıp şunları yazmıştı:
-"Lahmacun bile yapamayan potadan çıkan Kıvanç… Sağol Masterchef bizim için bitti. By By"
Elemeden sonra Suna'nın restorantına giden Demet Akalın, o ve Güzide ile bu fotoğrafını paylaşıp eleştirilerine şöyle devam etmişti:
-Sevseniz de sevmeseniz de torpilli dediğiniz bu kadın elenmeyi haketmedi.
Kıvanç’ın eleneceğinden eminken Suna ve Batuhan son ikiye kalmıştır Masterchef > Game of Thrones son sezon.