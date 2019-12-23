Demet Akalın Okan Kurt'a 'gerizekalı' dediği anları yanlışlıkla paylaştı hemen sildi

Yaşanan bu talihsiz olayın ardından Demet Akalın, Okan Kurt'a yeniden bir şans daha vermiş, ikili barışmıştı. Şimdilerde ise aralarının iyi olduğu bilinen ikiliden Akalın, yanlışlıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan bir video paylaştı, duyanlar şaştı kaldı.