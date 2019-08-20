Demet Akalın Norm Ender kavgası alevleniyor! İkili birbirine girdi olay sözler
Son zamanlarda kavgalarıyla oldukça karışık olan rap dünyasının alevleri Demet Akalın'a da sıçradı. Norm Ender ve Demet Akalın birbirine girdi.
Uzun bir aradan sonra rap dünyasına geri dönerek 'Mekanın Sahibi' adlı bir rap parça ile birçok rap müzik sanatçısına göndermede bulunan Norm Ender şimdi de Demet Akalın'a sataştı. Norm Ender, Ben Fero ile klip çeken Demet Akalın ile laf dalaşına girdi.
Ben Fero'nun 'Demet Akalın' şarkısı için, "Şarkıda ve klipte Demet Akalın’ın yer alması o çocuğa bir şey kazandırmıyor. Aksine şu an popüler olan bizim müziğimiz; biz o popçuya bir şey kazandırmış oluyoruz. Bu yemi yutmayın. Yani bu işin ekmeğini yiyen Ben Fero değil, Demet Akalın" diyen Norm Ender, Demet Akalın'a meydan okumuştu.
Norm Ender'in bu sözleri üzerine Demet Akalın ise Twitter hesabı üzerinden ''E ama sen de benim adımı kullanmışsın Norm'cuğum. 2017 hep Demet Akalın garantili tabii!'' diyerek kavgayı alevlendirdi.
Demet Akalın'ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajı Norm Ender, almış olacak ki geçtiğimiz gün konseri sırasında yine Demet Akalın'ın adını bolca anarak Akalın'ı sinirlendirecek sözler söyledi.