Demet Akalın Norm Ender kavgası alevleniyor! İkili birbirine girdi olay sözler

Ben Fero'nun 'Demet Akalın' şarkısı için, "Şarkıda ve klipte Demet Akalın’ın yer alması o çocuğa bir şey kazandırmıyor. Aksine şu an popüler olan bizim müziğimiz; biz o popçuya bir şey kazandırmış oluyoruz. Bu yemi yutmayın. Yani bu işin ekmeğini yiyen Ben Fero değil, Demet Akalın" diyen Norm Ender, Demet Akalın'a meydan okumuştu.