Demet Akalın Mihriban'ı seslendirdi! Performansı sosyal medyayı yıktı geçti
Dün akşam özel bir gecede konser alan şarkıcı Demet Akalın, Mihriban türküsünü seslendirdi. Ancak Akalın'ın performansı beğenilmedi ve tepki yağdı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve zaman zaman yaptığı çıkışlarıyla bilinen şarkıcı Demet Akalın, dün akşam düzenlenen 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde sahne aldı. Birçok şarkı okuyan Akalın'ın Mihriban performansı ise dinleyen herkesi şok etti.
"Eleştiri yağmuruna tutuldu": Konserde geniş bir repertuarı olan Demet Akalın, kendis şarkılarının yanı sıra Abdürrahim Karakoç'un "Mihriban" eserini de seslendirdi.
Fakat başarılı şarkıcı Akalın'ın bu performansı çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmedi. Şarkıcının performansı için "Şarkı can çekişiyor" ve "Bu şarkı böyle zulüm görmedi" yorumları yapıldı.
"Gökhan Özoğuz'dan tepki gecikmedi": Kısa sürede Twitter'da gündem olan Akalın'a bir eleştiri de meslektaşı Gökhan Özoğuz'dan geldi. Bir dönem O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Özoğuz, Akalın'ın performansı için "Kırmızı koltuk döndürmezinden" dedi.