Demet Akalın küfürlerine bir yenisini ekledi! Takipçisine demediğini bırakmadı
Korona virüs tedbirleri kapsamında 'Evde Kal' çağrısına uymayıp, evine bu kez bir ocakbaşı sahibi ve birkaç çalışanını eve davet etti. Bu görüntülerine tepki yağan ünlü şarkıcı bu sefer de bir takipçisine ettiği küfür ile gündeme geldi.
Ara ara sosyal medya hesabından evde kal çağrısı yapan şarkıcı Demet Akalın, evinde kebap partisi verdi. Evine bir ocakbaşı sahibi ve birkaç çalışanını davet eden Akalın, bu görüntüleri Instagram'dan yayımlayınca tepkiler gecikmedi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı, sosyal medyada fotoğrafının altına "Romanlara çok benziyorsun” diye yazan takipçisine yanıtıyla gündeme geldi.
Akalın, takipçisine yanıt verirken yine ağzını bozdu. Ünlü şarkıcı "Çingeneyim aşkım zaten yarı Tatar Yarı Laz Boşnak yarı çingene. Romanların g.tünü ye. O da haram zehir zıkkım olsun tamam mı" ifadelerini kullandı.
"Geçen günde Çinlilere küfretmişti": Şarkıcı Demet Akalın, önceki günlerde de Çin'de büyük yankı uyandıran vahşi hayvan pazarına sinirlenen Demet Akalın, tepkisini küfürle ortaya koydu.