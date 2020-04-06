Demet Akalın küfürlerine bir yenisini ekledi! Takipçisine demediğini bırakmadı

Akalın, takipçisine yanıt verirken yine ağzını bozdu. Ünlü şarkıcı "Çingeneyim aşkım zaten yarı Tatar Yarı Laz Boşnak yarı çingene. Romanların g.tünü ye. O da haram zehir zıkkım olsun tamam mı" ifadelerini kullandı.