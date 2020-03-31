Demet Akalın küfrü bastı! Çin'de vahşi hayvan pazarının açılması çıldırttı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla artarak yayılmaya devam ediyor. Dünyada neredeyse 1 milyon vakaya yaklaşan ve 34 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün çıkış noktası olduğu iddia edilen vahşi hayvan pazarlarının Çin'de açılması ise herkesi çileden çıkardı. Bu duruma tepki gösterenlerden biri de ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu.