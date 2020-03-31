Demet Akalın küfrü bastı! Çin'de vahşi hayvan pazarının açılması çıldırttı
Demet Akalın, koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açılmasına çok kızınca küfretti. Demet Akalın'ın küfürlü tepkisi olay oldu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla artarak yayılmaya devam ediyor. Dünyada neredeyse 1 milyon vakaya yaklaşan ve 34 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün çıkış noktası olduğu iddia edilen vahşi hayvan pazarlarının Çin'de açılması ise herkesi çileden çıkardı. Bu duruma tepki gösterenlerden biri de ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu.
Çin'in vahşi hayvan pazarında bir de koronavirüs taşıdığı ve çıkış noktası olduğu iddia edilen yarasaların yemek olarak satışa sunulması şoke etti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran vahşi hayvan pazarına sinirlenen Demet Akalın, tepkisini küfürle ortaya koydu.
Twitter'da ''Çin'de vahşi hayvan pazarı yeniden açıldı'' diye bir haber gören Demet Akalın, o haberin altına yorum olarak "Hayyyy ..... sizin zihniyetinize yaaa" yazdı.
Demet Akalın'ın bu küfrü herkesi şaşırtırken Akalın'a birçok yorum yapıldı. Sosyal medyadaki paylaşımlarında genellikle yazım hatası yapmasıyla çok konuşulan Demet Akalın'ın bu sefer yazım hatası yapmadan küfretmesi ise alay konusu oldu.