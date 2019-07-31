Demet Akalın Kourtney Kardashian'ın çıplak pozuna söylediğiyle olay oldu!

Sivri diliyle bilinen Demet Akalın, yine yapacağını yaptı. Dünyaca ünlü yıldız Kourtney Kardashian'ın havuzda çekilmiş çıplak pozunu gören Akalın, yine dilini tutamadı ve sosyal medyada çok konuşulacak bir yoruma imza attı.