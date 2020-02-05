Demet Akalın kızı Hira'ya doğum gününde 270 bin liralık minibüs aldı!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'ya doğum gününde ilginç bir hediye aldı. Akalın kızının hediyesine 270 bin lirayı kıydı.
Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin çocukları olan Hira 2014 senesinde dünyaya geldi. Hira'nın doğum yıl dönümünde özel bir organizasyonla parti düzenleyen Akalın'ın davetine ünlüler yağdı. 2014'ün 4 Şubat'ında dünyaya gelen Hira 6 yaşına bastı.
Minik kızı Hira için doğum günü partisi düzenleyen şarkıcı Demet Akalın, Beykoz'daki bir otelde düzenlediği organizasyona boşandığı eşi Okan Kurt ve arkadaşları katıldı. Mekanı karlar ülkesine çeviren Demet Akalın, kızının isteği üzerine buz kraliçesi oldu.
Ebru Destan, Demet Akalın ile birlikte çekilen fotoğrafını "Heyt be güzel arkadaşım kızımız oldu 6 yaşında! Nice güzel yaşlarını kutlayalım" notu ile Instagram'da paylaştı.
Alişan, partiye eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile birlikte katıldı. Partiye katılanlar arasında Özlem yıldız ile oğlu Demir de vardı. Yıldız, kutlama fotoğraflarını "İyi ki doğdun Hira" notuyla paylaştı.