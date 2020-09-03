Demet Akalın kızı Hira'nın maaşlı sigortalı öğretmeninin ücretini açıkladı
Demet Akalın, kızı Hira’yı okula göndermek istemediğini ve maaşlı, sigortalı bir öğretmen tuttuğunu açıklamıştı, Akalın, kendisini savunmasıyla da şaşırttı.
Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili sosyal medyada yazdıkları her defasında gündem olan şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira için özel öğretmen tuttuklarını açıklayarak sigortalı, maaşlı öğretmen tuttuğunu söyleyerek okulu eve getirdiğini anlatmıştı.
Akalın, "Şimdilik online eğitim var mecburen biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şuanda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı.
Demet Akalın'ın bu sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu hatta Akalın, sosyal medya hesabı Twitter'da TT haline gelmişti. Olaylar giderek büyüyünce Demet Akalın, yine Twitter hesabı üzerinden eleştirilere yanıt verdi.
Akalın paylaşımında "Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım!!! Okul açılırsa okula gidecek dert yapmayın. Burs verdiğim çocuklar adam oldu. Onu yazın! Daha faydalı bilgi…" ifadelerini kullandı.