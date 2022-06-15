Demet Akalın kırmızı mayoyla poz verdi! Takipçileri coştu 'Abla çek şunu gözümüze sokma'
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan, şarkılarıyla, sahne kostümleriyle, söyledikleriyle her fırsatta gündem olan pop müziğinin yıldızlarından Demet Akalın eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile tatile çıktı! Ailesiyle Alaçatı'da tatil yapan Akalın'ın ınstagram hesabından paylaştığı kırmızı mayolu fotoğrafı dikkat çekti! Mayolu paylaşımındaki tektaş detayı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı..
Şarkılarıyla, söyledikleriyle her fırsatta gündem olan pop müziğinin yıldızlarından Demet Akalın sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Akalın geçtiğimiz gün eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile Alaçatı'ya tatile gitti. Ailesiyle Alaçatı'da tatil yapan Akalın'ın ınstagram hesabından paylaştığı kırmızı mayolu fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü! Mayolu paylaşımındaki tektaş detayı için takipçileri "Göktaşı mübarek" yorumları yaptı..
Paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü
Eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte Alaçatı tatiline çıkan Demet Akalın Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
Ailesiyle Alaçatı'da
Eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Alaçatı'ya tatile giden Demet Akalın Instagram paylaşımları ile dikkat çekti.
Yüzüğü gündem oldu
Akalın'ın mayolu pozunda parmağındaki tektaş yüzük, büyüklüğü ile sosyal medyada gündeme geldi.