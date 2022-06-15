Demet Akalın kırmızı mayoyla poz verdi! Takipçileri coştu 'Abla çek şunu gözümüze sokma'

Şarkılarıyla, söyledikleriyle her fırsatta gündem olan pop müziğinin yıldızlarından Demet Akalın sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Akalın geçtiğimiz gün eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile Alaçatı'ya tatile gitti. Ailesiyle Alaçatı'da tatil yapan Akalın'ın ınstagram hesabından paylaştığı kırmızı mayolu fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü! Mayolu paylaşımındaki tektaş detayı için takipçileri "Göktaşı mübarek" yorumları yaptı..