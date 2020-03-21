Demet Akalın kendi sözünü çiğneyip Bebek'te 3 5 tur işte böyle attı
Koronavirüs nedeniyle 'Evde Kalın' çağrısı yapan ünlülerden biri olan Demet Akalın, Bebek'te cipiyle tur atarken basın mensuplarının kameralarına yakalandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını, Türkiye'de de baş gösterince birçok kişi evlere kapandı hatta birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından 'Evde Kal' çağrısı yaptı. Bu isimlerden biri de Demet Akalın oldu.
Demet Akalın, Koronavirüse karşı 'Evde Kal' kampanyasının başını çeken isimlerden oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Fakat Demet Akalın, kendi sözünü tutmadı.
Tv100'ün haberine göre; Anadolu yakasında oturan Akalın, yayınladığı videonun üzerinden henüz 4 gün bile geçmeden dün akşam üstü kızı Hira ve bakıcısını yanına alıp Avrupa yakasına geçip Bebek’te cipiyle tur attı.
Beykoz’daki evini geçen günlerde dezenfekte ettiren ünlü popçu, sorulara ise yanıt vermeden hızla gaza bastı. Demet Akalın Bebek’te yürüyüş yaparken videosunu da yayınladı.