Demet Akalın kendi sözünü çiğneyip Bebek'te 3 5 tur işte böyle attı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını, Türkiye'de de baş gösterince birçok kişi evlere kapandı hatta birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından 'Evde Kal' çağrısı yaptı. Bu isimlerden biri de Demet Akalın oldu.