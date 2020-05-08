Demet Akalın isyanını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bildirdi sonra vazgeçti
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın, her zaman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı desteklemesiyle gündem olurken bu kez şaşırttı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira, uzun bir süredir evde gönüllü karantina altındalar. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan ünlü isimlerden Akalın, havaların güzelleşmesiyle sokağa çıkanlara sitem etti.
Sivri diliyle bilinen Demet Akalın, bu sitemini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da iletti. Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri sürekli olarak üzerine çeken Akalın, Koca'ya şunları yazdı:
"Siz sokağa çıkma yasağını bayrama kadar uzatmazsanız biz evde kalanlar ne zaman ölürüz tahminen?''
Demet Akalın'ın bu paylaşımı herkesi şaşkınlığa uğrattı. Akalın'ı birçok kez Fahrettin Koca'nın koronavirüs sürecini başarılı yürütmesi üzerine yaptığı paylaşımlarıyla görenler bu sitemi anlamadı.