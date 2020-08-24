Demet Akalın isyan etti kalmadığı evine gelen elektrik faturası dudak uçuklattı
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasını görünce şoke oldu, magazin muhabirlerine faturalarla ilgili isyan etti.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz müjdesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'da yazıklarıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Demet Akalın, basın mensuplarıyla yaptığı kısa sohbette faturalara isyan etti.
Demet Akalın eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte UçanKuş TV’nin objektiflerine takılan Akalın’a muhabirler, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği doğalgaz rezervi müjdesini sordu.
Bunun üzerine Demet Akalın, şunları söyledi:
''Muhteşem bir şey. Ülkemiz için inanılmaz gurur verici bir şey. Merak ettim bize ne kadar yeter diye. Çeşme’de olmamamıza rağmen çok yüksek elektrik faturası geldi.''
''Hiç yaşanmayan eve bir buçuk milyar gelmiş. Hayır ben doğalgazdan yakınmıyorum. Elektrik faturası çok yüksek geldi. Ondan yakınıyorum.''