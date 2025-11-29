Demet Akalın ile Berkay Şahin 6 yıllık küslüğün ardından barıştı! Ağlayarak sarıldılar sosyal medya sallandı

Demet Akalın ve Berkay Şahin, uzun yıllardır aralarındaki çatışmalarla gündeme geliyordu. Magazin dünyasında yıllarca konuşulan bu ikili 6 yılın sonunda yeniden gündeme geldi. Akalın ve Şahin arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Altı yıldır aralarında soğuk rüzgarlar esen Demet Akalın ve Berkay Şahin, Ankara Havalimanı'nda barıştı. İkilinin bir araya gelmesinde menajer Özgür Aras etkili oldu. O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.