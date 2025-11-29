Demet Akalın ile Berkay Şahin 6 yıllık küslüğün ardından barıştı! Ağlayarak sarıldılar sosyal medya sallandı
Şarkıcı Demet Akalın ve Berkay Şahin arasında yıllardır bitmeyen bir kavga vardı. 6 yıldır küs olan Demet Akalın ve Berkay, menajer Özgür Aras'ın aracılığıyla Ankara Havalimanı'nda barıştı. Gözyaşlarıyla birbirine sarılan ikili, yıllar önce hediye saat krizi nedeniyle bozulan dostluklarını yeniden kurdu. O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Demet Akalın ve Berkay Şahin, uzun yıllardır aralarındaki çatışmalarla gündeme geliyordu. Magazin dünyasında yıllarca konuşulan bu ikili 6 yılın sonunda yeniden gündeme geldi. Akalın ve Şahin arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Altı yıldır aralarında soğuk rüzgarlar esen Demet Akalın ve Berkay Şahin, Ankara Havalimanı'nda barıştı. İkilinin bir araya gelmesinde menajer Özgür Aras etkili oldu. O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
ÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU
Barışma anlarını kaydeden Aras, görüntüleri Instagram hesabından paylaşınca kısa sürede gündem yarattı. Videoda Akalın ve Berkay'ın gözyaşları içinde birbirlerine sarıldığı görüldü.
"ÇOK ÖZLEMİŞTİM, ÇOK"
Demet Akalın barışmanın ardından mutluluğunu "Ne güzel bir cumartesi. Çok özlemiştim çok. Özgür'üm yine Umre dönüşü sevaba girdi" sözleriyle ifade etti.
"KÜS OLANLARI BARIŞTIRMAK GEREK"
Menajer Özgür Aras ise küslüklerin son bulması için "Üç günden fazla kimseyle dargın kalmak istemem. Küs olanları barıştırmak gerekir. Ölümün olduğu dünyada küs kalacak vaktim yok. Benim derdim sevmek ve sevilmek" dedi.