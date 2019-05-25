Demet Akalın hem albüm çıkardı hem de dostlarını hayatından çıkardı!
Demet Akalın 15 gün önce yeni albümü ‘Ateş’i çıkarmıştı. Akalın, albüm heyecanını paylaşmayan kim varsa arkadaşlıktan çıkarttığını söyledi.
Demet Akalın, geçtiğimiz hafta yakın arkadaşı Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu ile kavga etmiş, Akalın, Semercioğlu'na demediğini bırakmamıştı. Bu hafta ise Akalın, birçok arkadaşını hayatından çıkardığını duyurdu.
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Demet Akalın, sosyal medya hesabı, Instagram’dan kendisine destek vermeyen arkadaşlarını sildi. Akalın, yeni çıkardığı albümünün heyecanını paylaşmayan dostlarına bir de ateş püskürdü.
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Akalın, dostlarına kırgınlığını şu cümlelerle dile getirdi: 'Ben sizin her şeyinize destek olayım, siz beni yok sayın.''
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Ünlü şarkıcı, ''Albüm heyecanımı paylaşmayan kim varsa, takipten çıkardım” açıklamasını yaptı.
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