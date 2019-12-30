Demet Akalın Hande Yener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti etek boyu olay oldu
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Hande Yener ve Demet Akalın'ın etek boyu olay olunca Akalın, cevabı yapıştırdı.
Geçtiğimiz gün Demet Akalın ve Hande Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk projesinde yer almak adına ziyarette bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da hazır bulunduğu kabulde sanatçılara yapımcı Polat Yağcı ile Akalın'ın eşi Okan Kurt da eşlik etti.
Senelerdir bir küs bir barışık olan Demet Akalın ve Hande Yener'in bir araya gelmesini ise Akalın şu sözleriyle açıkladı:
''Herkes “Hande ve Demet ne yapacaklar? Birlikte ilk fotoğrafı bir reklam kampanyası mı yoksa konser için mi verecekler? Ya da bir düet mi?” diye düşünürken bugün muhteşem bir görev için bir araya geldiler. Hande ve Demet’le birlikte çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik. Umarım bu ilk adım büyüyerek yayılır ve bir nebze olsun bu konuda fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize...''
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde ise en çok konuşulan Yener ve Akalın'ın eteklerinin boyları oldu.