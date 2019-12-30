Demet Akalın Hande Yener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti etek boyu olay oldu

Senelerdir bir küs bir barışık olan Demet Akalın ve Hande Yener'in bir araya gelmesini ise Akalın şu sözleriyle açıkladı:

''Herkes “Hande ve Demet ne yapacaklar? Birlikte ilk fotoğrafı bir reklam kampanyası mı yoksa konser için mi verecekler? Ya da bir düet mi?” diye düşünürken bugün muhteşem bir görev için bir araya geldiler. Hande ve Demet’le birlikte çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik. Umarım bu ilk adım büyüyerek yayılır ve bir nebze olsun bu konuda fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize...''