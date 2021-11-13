Demet Akalın hamile mi Instagram fotoğrafı kafaları karıştırdı
'Demet Akalın hamile mi' sorusu ünlü şarkıcının Instagram'da paylaştığı fotoğraf sonrası sosyal medyadaki takipçilerinin en merak ettiği konu haline geldi. Akalın'ın eliyle kapatmaya çalıştığı fark edilen göbeği 'bebek mi geliyor sorularını beraberinde getirdi.
Kızı Hira'nın babası Okan Kurt ile boşanan ancak bir müddet sonra yeniden ilişki yaşamaya başlayan Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından elini karnını koyarak verdiği pozlar kafa karıştırdı. Geçtiğimiz günlerde kavgalı olduğu Hadise ile arasındaki buzları eriten Demet Akalın, şarkıcının markasına ait bir kıyafet giyerek kamera karşısına geçti.
Geçtiğimiz günlerde Hadise ile arasındaki buzları eriten Demet Akalın (49), ünlü şarkıcının markası için objektif karşısına geçti. Hadise'nin koleksiyonunda yer alan siyah bir elbiseyi giyen Akalın'ın paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı.
Akalın'ın Hadise'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımda en çok dikkat çeken detay ise belirginleşen göbeği oldu. Hira adında bir kızı olan ünlü popçu, konuyla ilgili sessizliğini koruyor
"Karnını tutunca 'Hamileyim' diyecek diye sevinmiştim"
Demet Akalın'ın elini karnına koyarak poz vermesi, "Ünlü şarkıcı hamile mi?" ve c sorusunu akıllara getirdi. Takipçileri popçunun gönderisine, "Karnını tutunca 'Hamileyim' diyecek diye sevinmiştim" şeklinde yorumlar yaptı.